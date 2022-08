La Chine presse les banques d'accroître les prêts aux entreprises, selon des sources

SHANGHAI/PEKIN (Reuters) - La Banque centrale chinoise a demandé aux banques d'accroître leurs prêts aux entreprises, ont déclaré six banquiers informés du dossier, alors que la deuxième puissance économique mondiale fait face à un ralentissement de son produit intérieur brut et à une dégradation de la confiance des emprunteurs.

Cette demande non officielle a été transmise via des appels téléphoniques ces derniers mois aux banques commerciales, à des coopératives et même des établissements étrangers. Elle vise à les inciter à accorder davantage de crédits aux entreprises dites productives et d'en mettre moins dans les investissements financiers, ont indiqué les sources.

Les appels téléphoniques ont été émis par la Banque populaire de Chine (PBOC) et la Commission de contrôle de la banque et de l'assurance (CBIRC), dernières initiatives en date des autorités chinoises pour faire sortir l'argent d'un système financier saturé de liquidités au profit l'économie réelle.

(Reportage bureaux de Shanghaï et de Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)