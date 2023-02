La Chine "préoccupée" par le renforcement militaire du Japon

par Sakura Murakami TOKYO (Reuters) - Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré à son homologue japonais que Pékin était très préoccupé par le renforcement militaire décidé par Tokyo, lui reprochant d'adopter une "mentalité de Guerre froide". "Pour être honnête, nous sommes préoccupés par la publication par le Japon de documents relatifs à sa nouvelle défense et à sa sécurité", a déclaré mercredi Sun Weidong à Shigeo Yamada. Les discussions, qui portaient sur la sécurité, ont été organisées afin d'apaiser les tensions entre les deux voisins, alors que Tokyo redoute que Pékin ne lance une opération militaire contre Taïwan. (Reportage Sakura Murakami, rédigé par Tim Kelly; version française Camille Raynaud)