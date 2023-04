La Chine poursuit ses exercices militaires autour de Taïwan

La Chine poursuit ses exercices militaires autour de Taïwan













Crédit photo © Reuters

par Yimou Lee et Ben Blanchard TAIPEI (Reuters) - L'armée chinoise a simulé dimanche des frappes de précision lors d'une deuxième journée d'exercices autour de Taïwan, qui fait suite à une rencontre dans la semaine entre la présidente de l'île et le président de la Chambre des représentants américaine. La télévision publique chinoise a indiqué que les patrouilles de préparation au combat poursuivaient les exercices autour de Taïwan. "Plusieurs types d'unités ont effectué des simulations de frappes conjointes de précision sur des cibles clés de l'île de Taïwan et des zones maritimes environnantes et continuent de maintenir une position offensive autour de l'île", a indiqué la télévision d'Etat. Une source au fait de la situation sécuritaire dans la région a déclaré à Reuters que Pékin a effectué des simulations d'attaques aériennes et maritimes sur des "cibles militaires étrangères" dans les eaux au large de la côte sud-ouest de Taïwan. Taipei "n'est pas leur seule cible", a souligné cette source. "C'est très provocateur." Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir repéré vers 04h00 GMT 58 avions chinois, dont des chasseurs Su-30 et des bombardiers H-6, ainsi que neuf navires, autour de Taïwan. Il a réaffirmé que ses forces "ne provoqueront pas d'escalade des conflits ni de différends" et qu'elles répondraient "de manière appropriée" aux exercices chinois. Ces manoeuvres chinoises, qui doivent s'achever lundi, interviennent après la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, mercredi aux Etats-Unis. Pékin considère l'île de Taïwan, démocratiquement gouvernée, comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour la placer sous son contrôle. L'ambassade de facto des Etats-Unis à Taïwan a déclaré que Washington surveillait de près les exercices de la Chine, tout en assurant de sa confiance dans ses propres ressources et capacités dans la région pour garantir la paix et la stabilité. (Yimou Lee et Ben Blanchard à Taipei et Josh Horwitz à Shanghai; rédigé par Ben Blanchard, version française Laetitia Volga, édité par)