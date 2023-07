La Chine pourrait infliger une amende de 1,02 MdE à Ant

L'action Alibaba cotée à Hong Kong avance jusqu'à 6,4% HONG KONG, 7 juillet (Reuters) - Les autorités chinoises pourraient annoncer une amende d'au moins 8 milliards de yuans (1,02 milliard d'euros) contre Ant Group dès vendredi, selon des sources proches du dossier, mettant fin à la réorganisation du groupe par les régulateurs qui dure depuis des années. La Banque populaire de Chine (PBOC), qui a piloté la refonte d'Ant après l'échec de son introduction en bourse de 37 milliards de dollars fin 2020, devrait annoncer l'amende dans les prochains jours, selon les sources. La sanction, qui serait l'une des plus importantes jamais infligées à une société technologique dans le pays, dégagera les perspectives de la fintech qui pourra se transformer en holding financière, chercher de nouveau à générer de la croissance et relancer, à terme, son projet d'introduction en Bourse. Pour le secteur technologique chinois, une amende serait un signal fort que la répression brutale des entreprises privées arrive à sa fin. L'annulation de l'introduction en Bourse d'Ant avait été le premier mouvement de cette répression. Ant et la PBOC n'ont pas répondu immédiatement à des demandes de commentaires. L'actions cotée à Hong Kong de la maison mère de Ant, le géant du commerce en ligne Alibaba Group, ont bondi de 6,4% après la publication des informations de Reuters, avant d'abandonner une partie de ses gains. L'action cotée aux Etats-Unis gagnait 2,6% dans les premiers échanges. Les mesures prises par le gouvernement chinois pour "finaliser les sanctions, clarifier les perspectives et tracer des limites claires en matière de conformité sont essentielles pour stabiliser la confiance du secteur privé", selon Rukim Kuang, fondateur de Lens Consulting, une société basée à Pékin. "EXPANSION DÉSORDONNÉE DU CAPITAL" Les activités d'Ant, fondé par le milliardaire Jack Ma, concernent notamment le traitement des paiements, les prêts à la consommation et la distribution de produits d'assurance. Mi-2020, avant que son introduction en bourse ne soit annulée, Ant était évaluée par certains investisseurs à plus de 300 milliards de dollars. Depuis avril 2021, Ant a entrepris une vaste restructuration de ses activités, ayant notamment pour projet de devenir une société holding financière, ce qui soumettrait le groupe à des règles et à des exigences en matière de fonds propres similaires à celles des banques. L'amende punira probablement les violations présumées d'Ant concernant une "expansion désordonnée du capital" et les risques financiers correspondants que ses activités autrefois peu réglementées ont causés, selon l'une des sources. Cette annonce aurait lieu alors que le Parti communiste chinois au pouvoir a nommé le gouverneur adjoint de la banque centrale Pan Gongsheng au poste de secrétaire du parti à la PBOC, une décision qui présage de sa nomination au poste de gouverneur, selon deux sources. Il est l'un des principaux responsables de la restructuration d'Ant et a assisté à plusieurs réunions avec l'entreprise à ce sujet, selon les sources. L'Administration nationale de régulation financière (NFRA), un nouvel organe gouvernemental relevant du Conseil d'État, est désormais le principal régulateur chargé d'accorder la licence à Ant, ont ajouté les sources. La NFRA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La PBOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rôle de Pan Gongsheng. RETOUR DE JACK MA EN CHINE Le montant final de l'amende a été révisé pour atteindre au moins 8 milliards de yuans, contre environ 5 milliards de yuans d'abord envisagés en avril, selon les sources. L'amende infligée à Ant serait la plus importante sanction imposée à une société technologique chinoise depuis l'amende de 1,2 milliard de dollars infligée l'année dernière par l'autorité chinoise de régulation de la cybersécurité à la société de transport routier Didi Global. Alibaba a été condamné à une amende record de 18 milliards de yuans en 2021 pour des violations des lois antitrust. L'amende serait appliquée alors que les autorités chinoises cherchent à renforcer la confiance du secteur privé. Elle suit par ailleurs le retour de Jack Ma en Chine, revenu en début d'année après avoir passé de nombreux mois à l'étranger. Jack Ma détenait auparavant plus de 50% des droits de vote d'Ant, mais a abandonné en janvier le contrôle du groupe dans le cadre de sa réorganisation. (1 euro = 7.8765 Chinese yuan renminbi) (Reportage Julie Zhu, Jane Xu, Jason Xue, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)