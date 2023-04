La Chine pilote des exercices militaires autour de Taïwan

(Actualisé avec détails) PÉKIN, 8 avril (Reuters) - Une quarantaine d'avions de combat chinois ont brièvement traversé le détroit de Taïwan samedi dans le cadre des exercices militaires devant durer trois jours autour de l'île, qui font suite à une rencontre, cette semaine, entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré avoir repéré 42 chasseurs chinois - J-10, J-11 et J-16 - en train de traverser la ligne médiane, la frontière officieuse qui sépare Taïwan de la Chine continentale, ainsi que huit navires chinois. Le commandement Est de l'armée chinoise a annoncé avoir entamé des "patrouilles de préparation au combat" et des exercices autour de Taïwan, après avoir indiqué plus tôt que ces manoeuvres se tiendraient dans le détroit du Taïwan et au nord, au sud et à l'est de l'île, "comme prévu". "Il s'agit d'un avertissement sérieux aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan et à la collusion et à la provocation de forces extérieures, ainsi que d'une action nécessaire pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale (de la Chine)", pouvait-on lire dans un communiqué. La Chine considère l'île de Taïwan, démocratiquement gouvernée, comme son propre territoire et n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour la placer sous son contrôle. Le gouvernement taïwanais s'y oppose fermement. Le ministère taïwanais de la Défense a dit surveiller la situation, affirmant son intention de répondre de manière appropriée pour assurer la sécurité de l'île. Ces exercices interviennent après la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, lors d'une escale aux Etats-Unis. Ils surviennent également peu après la visite en Chine de la présidente de la Commission européenne Ursula van der Leyen et du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a exhorté Pékin à raisonner la Russie et à aider à mettre fin au conflit en Ukraine. Lors de sa rencontre cette semaine avec le président chinois Xi Jinping, Ursula von der Leyen a déclaré que la stabilité dans le détroit de Taïwan était d'une importance primordiale. Xi lui a répondu que s'attendre à ce que la Chine fasse des compromis sur Taïwan constituait un "voeux pieux", selon un compte-rendu officiel de la réunion. (Reportage Josh Arslan à Fuzhou, Chine, Yimou Lee et Ben Blanchard à Taipei; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)