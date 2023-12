La Chine peut parvenir à une croissance de 5% en 2024, dit un conseiller de la BPC

PÉKIN (Reuters) - La Chine est en mesure d'atteindre une croissance économique de 5% en 2024, a déclaré mardi Wang Yiming, conseiller auprès de la Banque populaire de Chine (BPC), la banque centrale du pays. La deuxième économie mondiale devrait enregistrer une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 5% l'année prochaine si les investissements augmentent de 4%-5%, la consommation de 6%-7% et si les exportations se redressent, a-t-il déclaré lors d'un forum économique à Pékin. La Chine peut renforcer son soutien à l'économie au regard du service de la dette relativement faible du gouvernement central, tandis que les prix à la consommation sont bas, a-t-il poursuivi. Les chiffres publiés ce mois-ci ont montré que les prix à la consommation en Chine avaient reculé en novembre de 0,5% sur un an, soit le rythme plus rapide depuis trois ans. Selon Wang Yiming, la Chine pourrait être en mesure de réduire ses taux d'intérêt si la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) l'an prochain se confirme. L'écart encore important des taux entre les deux pays et les inquiétudes concernant l'impact sur les banques pourraient cependant constituer un défi. Lors de la conférence annuelle Central Economic Work, qui s'est tenue les 11 et 12 décembre, les dirigeants chinois se sont engagés à ajuster leur politique afin de soutenir la reprise économique l'an prochain. Pékin a prévu d'atteindre cette année une croissance du PIB de 5%. (Reportage Albee Zhang et Kevin Yao; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)