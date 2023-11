La Chine peut augmenter son déficit budgétaire en 2024 pour stimuler la croissance

PEKIN, 10 novembre (Reuters) - La Chine peut augmenter son ratio de déficit budgétaire l'année prochaine pour soutenir la reprise économique, car le gouvernement central peut encore émettre davantage de dette, a déclaré vendredi Wang Yiming, un conseiller auprès de la banque centrale. "À court terme, nous devons augmenter l'intensité de la politique budgétaire", a déclaré Wang Yiming, membre du comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBOC), lors du sommet Caixin à Pékin. "Le ratio d'endettement du gouvernement central est relativement faible et la marge de manoeuvre est encore grande". Un déficit budgétaire plus élevé l'année prochaine contribuera à la reprise économique du pays, a-t-il ajouté. Le mois dernier, la Chine a fortement augmenté son déficit budgétaire pour 2023, le faisant passer de 3% à environ 3,8% du produit intérieur brut, alors que 1.000 milliards de yuans (128,52 milliards d'euros) d'obligations souveraines doivent être émises. La Chine est en mesure d'atteindre une croissance économique légèrement supérieure à 5% cette année, a-t-il ajouté. Le gouvernement a fixé un objectif de croissance annuelle d'environ 5% pour 2023. La faiblesse de la demande extérieure et l'inadéquation de la demande intérieure augmentent toutefois les risques que la Chine ne soit en surcapacité, selon Wang Yiming. (Rédigé par Ellen Zhang et Kevin Yao, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)