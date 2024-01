La Chine nomme Liu Zhenmin envoyé spécial pour le changement climatique

PEKIN (Reuters) - La Chine a nommé Liu Zhenmin, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, nouvel envoyé spécial pour le changement climatique, après le départ de son prédécesseur Xie Zhenhua pour des raisons de santé, a annoncé vendredi le ministère de l'Écologie et de l'Environnement dans un communiqué. Xie Zhenhua, âgé de 74 ans, a été le principal représentant de la Chine lors de 16 cycles de négociations sur le climat. Ses relations de longue date avec ses homologues américains, dont l'actuel titulaire du poste, John Kerry, ont joué un rôle majeur dans l'obtention d'un consensus mondial sur les questions climatiques. Sa démission a été annoncée à la suite d'une réunion vidéo avec John Kerry et intervient quelques semaines seulement après sa contribution à la conclusion d'un accord sur la réduction des émissions liées aux combustibles fossiles lors des négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï. Liu Zhenmin, 68 ans, était le conseiller spécial de Xie Zhenhua à Dubaï et jouit d'une longue expérience en diplomatie climatique, ayant participé aux négociations pour l'élaboration du protocole de Kyoto de 1997 ainsi qu'à l'accord de Paris de 2015. Contrairement à Xie Zhenhua, Liu Zhenmin parle couramment l'anglais. Il a occupé le poste de sous-secrétaire général au Département des Affaires économiques et sociales de l'Onu (UN-DESA) de 2017 à 2022, avec un large mandat qui comprenait les questions climatiques. (Reportage Ryan Woo et David Stanway; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)