La Chine n'a pas d'intérêt à fournir des armes à la Russie, dit Macron

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Chine de fournir des armes à la Russie pour son offensive en Ukraine, ce qui rendrait Pékin complice d'infraction au droit international. "L'intérêt de la Chine n'est pas d'avoir une guerre qui dure", a déclaré à des journalistes le chef de l'Etat arrivé plus tôt dans la journée à Pékin pour une visite d'Etat. La crainte que la Chine ne fournisse des armes à la Russie "a été exprimée par plusieurs et nous l'exprimons aussi", a dit Emmanuel Macron. "Et nous avons aussi très clairement indiqué que quiconque aiderait l'agresseur se mettrait dans une situation de complicité d'infraction au droit international", a-t-il ajouté. (Reportage Michel Rose, rédigé par Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)