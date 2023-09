La Chine mobilise ses troupes dans le Pacifique occidental pour des exercices selon Taïwan

TAIPEI, 11 septembre (Reuters) - Une escadre chinoise menée par le porte-avions Shandong est passée à 60 miles nautiques du sud-est de Taïwan lundi et est entrée dans le Pacifique occidental pour conduire des exercices militaires, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense. Le ministère a indiqué que les exercices ont commencé à 5h40 (heure locale), ajoutant avoir repéré onze avions militaires chinois, dont des chasseurs J-16, dans la Zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan et que ses forces ont fourni une "réponse appropriée". Le porte-avions Shandong, livré en 2019, a participé à des exercices militaires chinois autour de Taïwan en avril, opérant dans le Pacifique occidental. Il a aussi mouillé dans le détroit de Taïwan en juin. Un navire de guerre américain et canadien a traversé le détroit de Taïwan samedi lors d'une deuxième mission conjointe depuis juin et alors que le sommet du G20 se tenait en Inde en compagnie des dirigeants des deux pays nord-américains. La Chine, qui n'a jamais exclu de recourir à la force pour prendre le contrôle de Taïwan, a intensifié ses activités militaires autour de l'île démocratiquement gouvernée, répondant à ce qu'elle nomme une "collusion" entre Taipei et Washington. Taïwan rejette les visées souverainistes de Pékin. (Reportage par Ben Blanchard; version française par Zhifan Liu)