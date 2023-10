La Chine lève l'anonymat des comptes de blogueurs ayant plus de 500.000 abonnés

La Chine lève l'anonymat des comptes de blogueurs ayant plus de 500.000 abonnés













PÉKIN, 31 octobre (Reuters) - Les plateformes de réseaux sociaux les plus populaires en Chine ont annoncé mardi que les comptes de blogueurs tombant dans la catégorie "auto-média" et comptant plus de 500.000 abonnés devront afficher leur identité. Un "auto-média" diffuse des actualités et des informations qui ne sont pas nécessairement approuvées par le gouvernement. Les autorités chinoises de régulation ciblent particulièrement ces comptes afin de "purifier" leur cyberespace. L'application de messagerie et de paiement WeChat, le réseau social Weibo et Douyin, la version chinoise de Tik Tok, ont toutes publié des déclarations distinctes annonçant les nouvelles mesures. (Reportage Eduardo Baptista, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)