La Chine lance un satellite dans l'espace aérien de Taïwan

Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré mardi que la Chine avait lancé un satellite au-dessus de son espace aérien après avoir émis une alerte à destination de l'ensemble de la population taïwanaise. Dans le même temps, les médias d'Etats chinois ont rapporté que la Chine avait lancé un satellite à 15h03 (07h03 GMT) depuis le centre de lancement de satellite de Xichang. Les autorités taïwanaises ont envoyé une alerte sur les appareils mobiles des habitants de l'île indiquant qu'un satellite avait pénétré l'espace aérien taïwanais, sans donner de plus amples informations. (James Pomfret; version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)