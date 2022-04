La Chine lance un plan de retraite par capitalisation face au vieillissement de sa population

PÉKIN, 21 avril (Reuters) - La Chine a dévoilé jeudi un système de retraite par capitalisation permettant aux salariés d'épargner sur un fonds de pension et d'investir dans des produits financiers, dans le cadre d'une initiative majeure des autorités visant à relever les défis liés au vieillissement de la population.

Les employés peuvent contribuer au fonds de pension à hauteur de 12.000 yuans (1.712 euros) par an dans le cadre du nouveau système, a indiqué le gouvernement dans un document officiel publié sur son site internet, tandis que le régime de retraite de l'État fonctionne avec des cotisations définies.

Le gouvernement ajustera la contribution maximale autorisée dans le cadre du nouveau régime en fonction des conditions économiques.

Selon le document, le régime sera mis en oeuvre dans certaines villes pendant un an, à titre expérimental, avant d'être appliqué à l'échelle nationale.

Afin d'encourager la participation, des déductions fiscales seront disponibles pour la première fois sur les cotisations de retraite individuelles.

Pour les décideurs politiques, le défi consistera à persuader les citoyens de consacrer une partie de leurs revenus à un tel plan. En 2021, le revenu moyen disponible par habitant s'élevait à 35.128 yuans dans le pays.

L'autorité de régulation des marchés financiers a salué le nouveau plan jeudi, déclarant qu'elle élaborerait sans tarder des règles qui faciliteront l'investissement des fonds communs de placement dans les retraites.

La Chine doit renforcer la diversification de son système d'assurance retraite en raison du vieillissement de sa population, a déclaré Nie Wen, économiste chez Hwabao Trust, basé à Shanghai

Dans 20 ans à peine, 28% de la population chinoise aura plus de 60 ans, contre 10% aujourd'hui, ce qui en fait l'une des populations qui vieillit le plus rapidement au monde, selon les projections citées par l'Organisation mondiale de la santé. (Reportage Liangping Gao, Ryan Woo et Samuel Shen à Shanghai, version française Augustin Turpin; édité par Kate Entringer)