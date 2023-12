La Chine interdit l'exportation de technologies pour les aimants à base de terres rares

La Chine interdit l'exportation de technologies pour les aimants à base de terres rares













Crédit photo © Reuters

(Corrige une dépêche transmise jeudi, bien lire tout du long que l'interdiction d'exportation porte sur les technologies permettant de fabriquer des aimants à base de terres rares et non sur les technologies d'extraction et de séparation pour lesquelles une interdiction est déjà en place) PEKIN (Reuters) - La Chine a interdit jeudi les exportations de technologies permettant de fabriquer des aimants à base de terres rares, une interdiction qui vient s'ajouter à celle déjà en vigueur portant sur les technologies d'extraction et de séparation de ces matériaux critiques. En décembre dernier, le ministère du Commerce a sollicité l'avis du public sur la possibilité d'ajouter la technologie de préparation des aimants au samarium-cobalt, au néodyme fer-bore et au cérium à son "Catalogue des technologies interdites et restreintes à l'exportation". Cette mesure intervient alors que l'Europe et les États-Unis s'efforcent de se passer des terres rares produites par la Chine, qui génère 90% de la production raffinée mondiale. Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments utilisés notamment pour fabriquer des aimants que l'on trouve dans les véhicules électriques, les turbines éoliennes et l'électronique grand public. (Corrige une dépêche transmise jeudi, bien lire tout du long que l'interdiction d'exportation porte sur les technologies permettant de fabriquer des aimants à base de terres rares et non sur les technologies d'extraction et de séparation pour lesquelles une interdiction est déjà en place) (Reportage Siyi Liu, Dominique Patton et la Rédaction de Pékin; version française Stéphanie Hamel)