La Chine interdit l'exportation de technologies de traitement des terres rares

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine a interdit jeudi les exportations de technologies d'extraction et de séparation des terres rares, dans le cadre d'une mesure visant en partie à protéger la sécurité nationale. En décembre dernier, le ministère du Commerce a sollicité l'avis du public sur la possibilité d'ajouter cette technologie à son "Catalogue des technologies interdites et restreintes à l'exportation". Cette mesure intervient alors que l'Europe et les États-Unis s'efforcent de se passer des terres rares produites par la Chine, qui génère 90% de la production raffinée mondiale. Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments utilisés dans des produits allant des lasers et équipements militaires aux aimants que l'on trouve dans les véhicules électriques, les turbines éoliennes et l'électronique grand public. (Reportage Siyi Liu, Dominique Patton et la Rédaction de Pékin; version française Stéphanie Hamel)