La Chine intensifiera le soutien à son économie en 2024

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine ajustera davantage sa politique afin de soutenir la reprise économique en 2024, ont déclaré les médias d'État mardi, à la suite d'une réunion des principaux dirigeants du pays. Les investisseurs sont suspendus aux annonces sur les réformes attendues l'année prochaine, alors que Pékin s'efforce de soutenir son économie dans un contexte d'aggravation de la crise du logement et d'augmentation de la dette des gouvernements locaux. La Chine se concentrera sur le soutien à la demande l'année prochaine, ont déclaré les médias d'État, citant les résultats de la Conférence centrale annuelle sur le travail économique qui s'est tenue les 11 et 12 décembre, durant laquelle les responsables politiques chinois ont fixé des objectifs économiques pour 2024. "Nous devons mettre en place davantage de politiques destinées à stabiliser les anticipations des acteurs, stabiliser la croissance, et stabiliser l'emploi", ont déclaré les médias d'État, évoquant de hauts fonctionnaires menés par le président Xi Jinping, présent lors de la réunion. "Il est nécessaire de renforcer les ajustements contracycliques et intercycliques, mettre en œuvre une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente, et de renforcer l'innovation et la coordination des outils politiques". Le Politburo, organe décisionnel suprême du parti communiste, a déclaré vendredi que la politique budgétaire serait légèrement renforcée et qu'elle serait "flexible, modérée, précise et efficace" pour contribuer à la reprise économique. La Chine prévoit de mettre en œuvre des baisses d'impôt et un nouveau cycle de réformes budgétaires, ont indiqué les médias d'État, ajoutant que le gouvernement améliorera la structure des dépenses budgétaires afin de soutenir les tâches stratégiques. La Chine maintiendra un niveau de liquidité raisonnable et suffisant, et veillera à ce que la taille des financements sociaux et de la masse monétaire corresponde aux objectifs de croissance économique et de niveau des prix, selon les médias d'État. La Chine encouragera les institutions financières à soutenir davantage l'innovation technologique, la transformation verte, les petites entreprises et l'économie numérique. OBJECTIF DE CROISSANCE POUR 2024 Les dirigeants se sont également engagés à "faciliter la stabilité par le progrès", ce qui pourrait suggérer que l'accent sera mis sur la croissance, et à "établir avant de démolir", ce qui pourrait suggérer un soutien accru au secteur de l'immobilier. "Pour continuer à encourager la reprise économique, nous devons surmonter certaines difficultés et certains défis", ont déclaré les médias d'État. "Les principaux problèmes sont l'insuffisance de la demande, la surcapacité de certains secteurs, la faiblesse des anticipations des ménages et de nombreux risques cachés". Le gouvernement pourrait fixer un objectif de croissance d'environ 5% pour 2024, selon certaines sources. Pour atteindre de tels objectifs, Pékin devrait intensifier ses mesures de relance, la croissance de cette année ayant profité des effets de base liés à la pandémie de COVID-19 en 2022, soulignent les analystes. Les dirigeants chinois approuvent traditionnellement un objectif de croissance lors de cette réunion en décembre, objectif annoncé publiquement à l'ouverture de la réunion annuelle du Parlement, qui se tient généralement en mars. (Reportage bureau de Pékin et Kevin Yao, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)