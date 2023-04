La Chine ferait une "erreur historique" en armant la Russie, dit Stoltenberg (Otan)

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Chine commettrait une "erreur historique" si elle décidait de fournir des armes létales à la Russie pour l'aider à mener sa guerre d'agression en Ukraine, a déclaré mercredi le secrétaire général de l'Otan. Jens Stoltenberg, qui s'exprimait pendant une conférence de presse au siège de l'Alliance atlantique à Bruxelles, a ajouté qu'une telle initiative de la part de Pékin aurait de "profondes répercussions" sur les relations avec les pays occidentaux, sans préciser lesquelles. "Nous devons nous montrer très clairs à ce sujet lors de nos échanges avec la Chine", a-t-il insisté au moment où le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sont en visite à Pékin. Le secrétaire général de l'Otan a par ailleurs estimé que la Russie avait fait une promesse sans lendemain à la Chine en annonçant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, alors que la déclaration conjointe de Vladimir Poutine et Xi Jinping lors du récent déplacement du président chinois à Moscou dénonçait toute prolifération nucléaire. (Reportage d'Andrew Gray, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)