La Chine établit des relations diplomatiques avec le Honduras

par Gustavo Palencia, Ben Blanchard et Joe Cash PÉKIN/TEGUCIGALPA/TAIPEI (Reuters) - La Chine a établi dimanche des relations diplomatiques avec le Honduras, après que le pays d'Amérique centrale a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. La Chine a annoncé que le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et son homologue hondurien, Eduardo Enrique Reina, avaient signé un accord de reconnaissance diplomatique à Pékin. L'annonce de la fin des relations diplomatiques entre Tegucigalpa et Taipei était attendue, alors que Eduardo Enrique Reina s'est rendu en Chine cette semaine pour promouvoir l'établissement de liens diplomatiques après que la présidente hondurienne, Xiomara Castro, a déclaré que son gouvernement chercherait à établir des relations avec Pékin. Dans un communiqué diffusé samedi soir, le ministère hondurien des Affaires étrangères a dit reconnaître la République populaire de Chine comme l'unique gouvernement légitime représentant l'ensemble de la Chine, et que Taïwan était "une partie inséparable du territoire chinois". La Chine considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et elle ne permet pas aux pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec elle de cultiver des liens officiels avec Taipei. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré dimanche, peu après l'annonce, que Xiomara Castro et son gouvernement s'étaient "toujours fait des illusions" au sujet de la Chine, et que Pékin n'avait jamais cessé de les "séduire". "Le gouvernement (de Xiomara) Castro nous a également demandé des milliards de dollars d'aide économique et a comparé les montants des programmes d'aide de Taïwan et de la Chine", a dit Joseph Wu. Il a ajouté que le ministre hondurien des Affaires étrangères avait écrit à Taïwan le 13 mars, à la veille de l'annonce de Xiomara Castro, pour demander une aide de 2,5 milliards de dollars (2,32 milliards d'euros). Le ministre hondurien des Affaires étrangères a indiqué la semaine dernière à Reuters que ce montant n'était "pas un don" mais "un mécanisme de refinancement négocié". Le département d'Etat américain a déclaré que, bien que le choix du Honduras soit une décision souveraine, il était important de noter que la Chine "(faisait) souvent des promesses en échange d'une reconnaissance diplomatique qu'elle ne (remplissait) finalement pas". Le Honduras et Taïwan avaient établi des relations diplomatiques en 1941, alors que le gouvernement de la république de Chine, le nom officiel de Taïwan, se trouvait encore en Chine, avant de s'exiler dans l'île en 1949, à la fin de la guerre civile. Taïwan ne compte plus désormais que treize alliés diplomatiques. (Avec la contribution de Michael Martina; version française Camille Raynaud)