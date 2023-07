La Chine et Taïwan se préparent pour le super typhon Doksuri

par Ryan Woo et Yimou Lee PEKIN/TAIPEI (Reuters) - La Chine a ordonné aux chalutiers de rentrer à quai et aux agriculteurs d'accélérer les récoltes alors que Taïwan a suspendu des exercices militaires à l'heure où le super typhon Doksuri s'approche des terres. Doksuri, qui fait environ 1.000 kilomètres de diamètre, devrait frapper des îles peu habitées du nord des Philippines en milieu de semaine alors que des vents et fortes pluies sont attendus sur le nord de Taïwan. Les autorités philippines ont mis en place des alertes au vent dans la région de la capitale et dans une dizaine de provinces, et certaines évacuations ont déjà été effectuées. Doksuri, et ses rafales qui atteignent déjà 223 km/h, devrait toucher la Chine continentale entre les provinces du Fujian et du Guangdong vendredi, a indiqué mardi le centre météorologique chinois. Le super typhon devrait alors perdre en intensité mais les dégâts pourraient être considérables dans des villes chinoises particulièrement peuplées. La province du Fujian a ordonné aux chalutiers de trouver refuge au port le plus proche avant mercredi midi et les agriculteurs doivent récolter les céréales arrivées à maturité. Le typhon pourrait pénétrer loin dans les terres chinoises et toucher les cultures de riz et de maïs dans certaines zones rurales, a alerté le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales. Taïwan a annulé des exercices militaires annuels mardi pour des raisons de sécurité et les autorités ont d'ores et déjà annoncé que Doksuri pourrait être l'un des typhons les plus dévastateurs de ces quatre dernières années. Taipei a émis des alertes et exhorté les populations situées sur les côtes à se préparer à des pluies torrentielles et des vents forts. "Taïwan n'a pas connu de typhon depuis plus de 1.400 jours, c'est pourquoi j'exhorte tous les ministères du gouvernement à se préparer", a indiqué le Premier ministre taïwanais, ChenChien-jen. (Reportage par Rywan Woo à Pékin, Yimou Lee à Taipei et Karen Lema à Manille; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)