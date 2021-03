La Chine et les USA créent un groupe de travail sur le changement climatique

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine et les États-Unis vont créer un groupe de travail conjoint sur le changement climatique, a déclaré l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, ce qui pourrait constituer un point positif après une première réunion houleuse entre les deux pays.

Lors de leur première rencontre sous la présidence de Joe Biden, jeudi et vendredi, les hauts diplomates chinois et américains ont publiquement critiqué leurs politiques respectives au début de ce que Washington a appelé des discussions "difficiles et franches" en Alaska.

Mais la délégation chinoise a déclaré après la réunion que les deux parties étaient "déterminées à renforcer la communication et la coopération dans le domaine du changement climatique", a indiqué Xinhua samedi.

Elles s'entretiendront également pour faciliter les activités des diplomates et des missions consulaires, "ainsi que sur les questions liées aux journalistes dans un esprit de réciprocité et de bénéfice mutuel", selon le rapport.

L'ambassade des États-Unis à Pékin n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire dimanche.

(Tony Munroe; version française Camille Raynaud)