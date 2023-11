La Chine et le Japon réaffirment leurs relations stratégiques

par Sakura Murakami et Ethan Wang 17 novembre (Reuters) - Le président chinois et le Premier ministre japonais se sont engagés jeudi soir à poursuivre des relations mutuellement bénéfiques lors de leur premier entretien en un an. Xi Jinping et Fumio Kishida ont notamment abordé la décision de Pékin d'interdire toute importation de produits de la mer japonais lors de leur réunion, organisée en marge du sommet du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Les deux pays doivent "se concentrer sur leurs intérêts communs" et réaffirmer leur "relation stratégique de bénéfice mutuel et lui donner un nouveau sens" a dit Xi Jinping à Fumio Kishida. "Nous partageons une vision commune, qui consiste à continuer de communiquer étroitement à divers niveaux, notamment à celui du leadership", a dit le Premier ministre japonais. Fumio Kishida a déclaré qu'il avait appelé Xi Jinping à suspendre l'interdiction des importations de produits de la mer japonais décidée par la Chine après le rejet d'eau radioactive retraitée provenant de la centrale nucléaire de Fukushima. Cette rencontre intervient au lendemain de la réunion entre Xi Jinping et le président américain Joe Biden lors de laquelle les deux chefs d'Etat sont convenus de rétablir les communications militaires et de coopérer pour maîtriser la production de fentanyl. Fumio Kishida a également rencontré Joe Biden en marge du sommet de l'Apec, avec qui il a notamment abordé les "défis communs". (Reportage Mariko Katsumura, John Geddie, Kaori Kaneko et Sakura Murakami à Tokyo et Ethan Wang à Pékin, rédigé par John Geddie; version française Camille Raynaud)