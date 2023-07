La Chine est le deuxième investisseur étranger au Niger après la France

PEKIN, 31 juillet (Reuters) - La Chine, le deuxième investisseur étranger au Niger après la France, a injecté des milliards de dollars dans le pays au cours des deux dernières décennies, principalement pour financer des projets pétroliers ou liés à l'uranium.

Depuis le coup d'État de la semaine dernière, la Chine affirme surveiller la situation de près et exhorte les différentes parties à préserver la stabilité. Le total des investissements directs étrangers (IDE) de la Chine au Niger s'élevait à 2,68 milliards de dollars à la fin de l'année 2020, selon l'ambassade des États-Unis au Niger, et ont été principalement effectués par le géant de l'énergie PetroChina et la société nucléaire détenue par l'Etat CNNC. PÉTROLE Le Niger est devenu un producteur de pétrole en 2011 lorsque le champ pétrolifère d'Agadem, dont les réserves sont estimées à 650 millions de barils, a commencé à produire dans le cadre d'une coentreprise entre le gouvernement et PetroChina . Dans le cadre de cet accord, PetroChina a investi dans la construction de la raffinerie nigériane SORAZ, dont le groupe détient 60%, et qui raffine 20.000 barils par jour, principalement pour le marché domestique. En septembre 2019, PetroChina a conclu un autre accord avec le gouvernement nigérien pour la construction d'un oléoduc de 2.000 km entre le champ d'Agadem et le Bénin. Une deuxième phase de développement du champ d'Agadem doit également avoir lieu, et l'investissement dans l'oléoduc et Agadem doit atteindre 4 milliards de dollars, selon le ministère chinois du commerce. PetroChina n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. En mai, l'entreprise d'Etat Sinopec a conclu un accord avec le gouvernement du Niger, ouvrant la voie à une coopération potentielle entre Pékin et Niamey dans le domaine du pétrole et du gaz. URANIUM En 2007, l'entreprise publique China National Nuclear Corporation (CNNC) a créé une coentreprise avec le gouvernement nigérien pour développer la mine d'uranium Azelik dans le centre du pays. CNNC détient 37,2% du projet, 24,8% étant détenus par l'entité d'investissement chinoise ZXJOY Invest, selon un document déposé en 2010 à la Bourse de Hong Kong. Le projet a été interrompu en 2015 en raison de conditions de marché défavorables. La CNNC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Le Niger possède les minerais d'uranium les plus riches d'Afrique, et a produit 2.020 tonnes d'uranium en 2022, soit environ 5% de la production minière mondiale, selon l'Association nucléaire mondiale. (Reportage Andrew Hayley, Aizhu Chen, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)