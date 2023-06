"La Chine espionne depuis Cuba de longue date", dit un responsable US

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Un responsable américain a déclaré samedi que cela faisait longtemps que la Chine collectait des renseignements depuis Cuba et qu'elle avait modernisé ses installations dans l'île en 2019. Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que la Chine avait conclu un accord avec Cuba pour installer une base d'espionnage dans l'île, une information mise en doute par les gouvernements américain et cubain. Le responsable américain, qui préfère conserver l'anonymat, a déclaré que les rapports des médias "ne correspondent pas à ce que nous comprenons", sans fournir plus de détails. Il a déclaré que la question était antérieure à la présidence de Joe Biden, tout comme les efforts déployés par Pékin pour renforcer ses infrastructures de collecte de renseignements dans le monde entier. "Cette question est déjà connue et il ne s'agit pas d'un nouveau développement", a-t-il indiqué. "La RPC (République populaire de Chine, NDLR) a modernisé ses installations de renseignement à Cuba en 2019. Cela est bien documenté dans les archives des services de renseignement." (Reportage Andrea Shalal et Phil Stewart, avec la contribution de Dave Sherwood; version française Camille Raynaud)