La Chine espère que la France continuera de jouer un rôle dans des relations sino-européennes "saines et stables"

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La Chine espère que la France continuera de jouer un rôle constructif dans le développement de relations sino-européennes saines et stables, notamment en renforçant la confiance mutuelle, a dit le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Lors d'une réunion avec le président français Emmanuel Macron, Wang Yi a déclaré que la Chine espérait pouvoir travailler avec la France en tant que force stabilisatrice dans le monde. "Nous sommes prêts à travailler avec la France afin de confirmer nos aspirations initiales, maintenir notre concentration et renforcer la coopération", était-il indiqué dans un communiqué publié mercredi par le ministère chinois des Affaires étrangères. Wang Yi a également dit que la Chine espérait que la France établirait un environnement commercial juste et équitable vis à vis des entreprises chinoises implantées dans le pays, et qu'elle leur fournirait des "perspectives à long terme, positives et stables". A lire aussi... L'agence de presse officielle chinoise Xinhua a rapporté que Wang Yi avait également rencontré son homologue français, Stéphane Séjourné, avec qui il a abordé les questions de la paix et de la sécurité, estimant que les deux pays devraient travailler ensemble à la construction d'un monde multipolaire pacifique et stable. La Chine et la France continueront de renforcer la coordination stratégique et sont convenues de coopérer davantage sur les questions du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, des produits agricoles, de l'énergie propre ainsi que dans le domaine de la recherche et du développement dans le secteur de l'énergie nucléaire, indique Xinhua. (Reportage Liz Lee et la rédaction de Shanghaï; version française Camille Raynaud)