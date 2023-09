La Chine envoie un ambassadeur en Afghanistan

La Chine envoie un ambassadeur en Afghanistan













Crédit photo © Reuters

par Mohammad Yunus Yawar et Charlotte Greenfield KABOUL (Reuters) - La Chine est devenue mercredi le premier pays à nommer officiellement un nouvel ambassadeur en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les taliban, après que son envoyé a présenté ses lettres de créance lors d'une cérémonie à Kaboul. Les taliban n'ont été reconnus par aucun gouvernement étranger, et Pékin n'a pas précisé si la nomination de mercredi annonçait des mesures plus larges en vue d'une reconnaissance officielle des taliban. "Il s'agit d'une rotation normale de l'ambassadeur de Chine en Afghanistan, qui vise à poursuivre le dialogue et la coopération entre la Chine et l'Afghanistan", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. "La politique de la Chine à l'égard de l'Afghanistan est claire et cohérente." Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'administration afghane a déclaré à Reuters que le nouvel envoyé Zhao Xing était le premier ambassadeur d'un pays à occuper ce poste depuis août 2021, date à laquelle les taliban ont pris le pouvoir à la suite du retrait des forces étrangères dirigées par les États-Unis après 20 ans de présence dans le pays. (Mohammad Yunus Yawar à Kaboul, Charlotte Greenfield à Islamabad and Laurie Chen à Pékin; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)