La Chine envoie trois taïkonautes vers sa station spatiale

par Ryan Woo PÉKIN, 26 octobre (Reuters) - Trois taïkonautes chinois ont décollé jeudi à bord du Shenzhou-17 ("Vaisseau divin") vers la station spatiale chinoise pour une mission de six mois, ont rapporté les médias officiels chinois. Le véhicule spatial et ses passagers ont quitté la Terre à 03h13 GMT, lancés par une fusée Longue marche 2F depuis le pas de tir de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi. L'équipage qui compose la mission est le plus jeune jamais envoyé vers la station spatiale chinoise (CSS), alors que Pékin a commencé le recrutement de la prochaine génération d'astronautes. Tang Hongbo, 48 ans et ancien pilote de l'armée de l'air chinoise s'étant déjà rendu sur la CSS, s'est envolé aux côtés de Tang Shengjie, 33 ans, et Jiang Xinlin, 35 ans, qui effectuent leur premier voyage dans l'espace. Il s'agit de la sixième mission habitée lancée par la Chine vers sa station spatiale depuis 2021. L'équipage de la précédente mission envoyée vers la CSS devrait revenir sur Terre le 31 octobre. (Reportage Ryan Woo; version française Camille Raynaud)