La Chine envoie trois taïkonautes sur sa plateforme spatiale

PEKIN (Reuters) - Trois astronautes chinois ont décollé mardi à bord du Shenzhou-16 (Vaisseau divin) pour prendre place à bord de la plateforme spatiale chinoise et y relayer une équipe de trois autres taïkonautes. Le véhicule spatial et ses trois passagers ont quitté la Terre à 01h31 GMT, lancés par une fusée Longue marche 2F depuis le pas de tir de Jiuquan, situé dans le désert de Gobi. Ils s'installeront à bord de la station spatiale chinoise (CSS), une plateforme composée de trois modules dont l'assemblage a été achevé fin 2022. Dans l'équipage, figure Jing Haipeng, 56 ans et vétéran de l'armée de l'air chinoise qui a déjà effectué trois voyages dans l'espace. Il s'est envolé au côté de Zhu Yangzhu et Gui Haichao, 36 ans. Le premier endossera le rôle d'ingénieur de bord tandis que le second, un universitaire, sera chargé de conduire et de superviser les expériences scientifiques à bord de la station. (Liz Lee et Qiaoyi Li; avec Liangping Gao et Ethan Wang; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)