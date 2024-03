La Chine durcit le ton à l'égard de Taïwan

La Chine durcit le ton à l'égard de Taïwan













par Yew Lun Tian et Laurie Chen PEKIN, 5 mars (Reuters) - La Chine a durci sa rhétorique à l'égard de Taïwan, n'apposant plus le terme "pacifique" à son objectif de réunification, dans un rapport de travail détaillé mardi par le Premier ministre Li Qiang en ouverture de la session plénière annuelle du Parlement, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Taipei. Selon le document gouvernemental, le budget de la Défense va augmenter de 7,2% cette année, soit le même pourcentage de hausse qu'en 2023 mais supérieur à l'objectif de croissance du produit intérieur brut (PIB) national, autour de 5%. Depuis l'arrivée à la présidence de Xi Jinping il y a plus d'une décennie, le budget de la Défense a doublé pour atteindre 1.670 milliards de yuan (230,6 milliards de dollars), contre 720 milliards de yuan en 2013. A lire aussi... Il s'agit d'une donnée surveillée de près par les voisins de la Chine et par les Etats-Unis, qui se méfient des intentions stratégiques de Pékin et du développement de l'armée chinoise. Comme ces dernières années, la majeure partie du budget devrait être allouée à l'achat de nouveaux équipements, selon un récent rapport de l'Institut international pour les recherches stratégiques, basé à Londres, alors que le commandement militaire chinois entend répondre à la demande de Xi Jinping de moderniser complètement l'armée d'ici 2035. Dans le document gouvernemental, la Chine a réitéré son appel à la "réunification" avec Taïwan mais a ajouté vouloir qu'elle se fasse "avec fermeté", marquant un contraste avec l'adjectif crucial employé dans les précédents rapports - "pacifique". S'il n'est pas nouveau que le terme "pacifique" ne soit pas utilisé par Pékin, les changements de rhétorique sont surveillés de près, car considérés comme de possibles indicateurs d'une position plus ferme à l'égard de Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour la ramener dans son giron. L'île dément appartenir à la Chine. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement taïwanais. (Reportage du bureau de Pékin, avec Yimou Lee à Taipei et Greg Torode à Hong Kong; version française Jean Terzian)