La Chine dit que les USA ont "eux aussi envoyé des ballons"

La Chine dit que les USA ont "eux aussi envoyé des ballons"













PEKIN, 13 février (Reuters) - La Chine a accusé lundi les Etats-Unis d'avoir fait voler des ballons à haute altitude au-dessus de son territoire à une dizaine de reprises depuis 2022, sans lui en demander la permission. Interrogé sur les objets récemment détruits dans le ciel américain, dont ce que Washington présente comme au moins un ballon espion chinois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n'était pas la seule à utiliser de tels outils. "Depuis l'an dernier, des ballons américains volant à haute altitude ont réalisé plus de dix vols illégaux dans l'espace aérien chinois sans l'autorisation des autorités chinoises compétentes", a déclaré Wang Wenbin pendant un point presse. Le porte-parole n'a pas précisé s'il s'agissait de ballons espions ou à usage militaire et n'a fourni aucun autre détail. Il a ajouté que la Chine avait réagi à ces incursions de manière "responsable et professionnelle". Les autorités américaines n'ont pas immédiatement réagi à cette déclaration. (Reportage de Martin Quin Pollard, verison française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)