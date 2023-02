La Chine dit que les Etats-Unis ont aussi envoyé des ballons, Washington dément

PEKIN (Reuters) - La Chine a accusé lundi les Etats-Unis d'avoir fait voler des ballons à haute altitude au-dessus de son territoire à une dizaine de reprises depuis 2022, sans lui en demander la permission, ce que la Maison blanche a rapidement nié. Interrogé sur les objets récemment détruits dans le ciel américain, dont ce que Washington présente comme au moins un ballon espion chinois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n'était pas la seule à utiliser de tels outils. "Depuis l'an dernier, des ballons américains volant à haute altitude ont réalisé plus de dix vols illégaux dans l'espace aérien chinois sans l'autorisation des autorités chinoises compétentes", a déclaré Wang Wenbin pendant un point presse. Le porte-parole n'a pas précisé s'il s'agissait de ballons espions ou à usage militaire et n'a fourni aucun autre détail. Il a ajouté que la Chine avait réagi à ces incursions de manière "responsable et professionnelle". La Maison blanche a de son côté démenti avoir envoyé des ballons survoler la Chine. "Ce n'est pas vrai, absolument pas vrai", a déclaré John Kirby, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, dans une interview sur MSNBC. (Reportage de Martin Quin Pollard, avec Doina Chiacu à Washington, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)