La Chine dévoile des mesures pour soutenir ses marchés

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a déclaré vendredi qu'elle réduirait les coûts de transaction, soutiendrait les rachats d'actions et introduirait des outils de capital à long terme dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à relancer le marché boursier et à renforcer la confiance des investisseurs. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré qu'une réduction du droit de timbre sur les opérations boursières, une mesure qui a fait l'objet de vives discussions, était incertaine car pas de son ressort. Parmi les autres mesures évoquées par la CSRC figurent une réflexion sur l'extension des heures d'ouverture de la Bourse, ainsi que sur les moyens de favoriser le développement des fonds actions et de rendre les sociétés cotées plus attractives pour les investisseurs. Cette série de mesures fait suite à l'engagement pris fin juillet par les principaux dirigeants chinois de revigorer le marché boursier, qui s'est effondré en raison de la lenteur de la reprise économique du pays. Toutefois, certains investisseurs considèrent que les mesures de vendredi sont d'un impact limité. Les mesures "donneront un coup de pouce à court terme à un marché où les investisseurs sont extrêmement pessimistes", a déclaré Pang Xichun, directeur de recherche chez Nanjing RiskHunt Investment Management Co. "Mais elles ne changeront pas les fondamentaux du marché. Un marché haussier nécessite de véritables politiques qui stimuleraient l'expansion du crédit." (Reportage bureau de Shanghaï, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)