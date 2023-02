La Chine dénonce "l'hystérie américaine"

par Humeyra Pamuk et Ryan Woo (Reuters) - Le numéro un de la diplomatie chinoise a accusé les États-Unis de violer les règles internationales en adoptant un comportement "hystérique" évoquant notamment la destruction d'un ballon chinoi dans le ciel nord-américain, lors de la conférence de Munich sur la sécurité.

Les commentaires de Wang Yi amenuisent les chances de le voir rencontrer son homologue américain, Antony Blinken, en marge du rassemblement. Wang Yi s'exprimait au deuxième jour de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, qui, cette année, a été dominée par la réaction mondiale à l'invasion russe de l'Ukraine, alors qu'approche le premier anniversaire de l'invasion russe. Le litige lié au ballon - qui a survolé les États-Unis et le Canada avant d'être abattu sur les ordres du président Joe Biden, a détérioré encore des relations déjà tendues à un moment où l'Occident surveille de près la réponse de Pékin à la guerre en Ukraine. "Envoyer un avion de chasse pour abattre un ballon avec un missile, un tel comportement est incroyable, presque hystérique", a déclaré Wang. "Il y a tellement de ballons dans le monde, et tant de pays en possèdent, les États-Unis vont-ils tous les abattre ?", a-t-il ajouté. "Nous demandons aux États-Unis de faire preuve de sincérité et de corriger leurs erreurs, de faire face et de résoudre cet incident, qui a nui aux relations sino-américaines." La "querelle des ballons" avait incité Antony Blinken à reporter une visite prévue à Pékin. Ce voyage du 5 au 6 février aurait été le premier d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis cinq ans et était considéré par les deux parties comme une occasion de stabiliser les liens. (version française Nicolas Delame)