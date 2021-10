La Chine dément avoir testé un missile hypersonique

PÉKIN (Reuters) - La Chine a testé un véhicule spatial en juillet dernier et non un missile hypersonique à capacité nucléaire comme l'a rapporté le Financial Times, a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le Financial Times a rapporté samedi, citant cinq personnes proches du dossier, que la Chine avait testé un missile hypersonique qui a volé dans l'espace en orbite basse, fait le tour du globe avant de se diriger vers une cible qu'il a manquée d'une vingtaine de kilomètres.

Une opération qui, selon le quotidien financier, a "surpris les services de renseignement américains".

"Ce n'était pas un missile, c'était un véhicule spatial", a déclaré le porte-parole du ministère Zhao Lijian lors d'une conférence de presse à Pékin, ajoutant qu'il s'agissait d'un "test de routine" destiné à tester les possibilités de réutilisation du véhicule.

L'importance d'un test de réutilisation est qu'il peut "fournir une méthode bon marché et pratique pour que les humains puissent paisiblement voyager vers et de l'espace", a poursuivi le porte-parole, ajoutant que de nombreuses entreprises avaient effectué des tests similaires.

Le ministère a également souligné que le test avait eu lieu en juillet, et non en août comme le rapporte le Financial Times.

Les États-Unis surveillent de près le programme de modernisation militaire de la Chine afin d'en évaluer les risques éventuels dans un contexte de tensions accrues entre les deux grandes puissances économiques.

(Reportage Yew Lun Tian; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)