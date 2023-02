La Chine demande de ne pas "attiser les flammes" du conflit en Ukraine

PEKIN (Reuters) - La Chine est "profondément préoccupée" par l'éventualité que le conflit en Ukraine devienne hors de contrôle, a déclaré mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, appelant certains pays à arrêter d'"attiser les flammes" dans ce qui semble être une pique à destination des Etats-Unis. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a près d'un an, la Chine s'est gardé de condamner l'offensive de la Russie, avec laquelle elle a conclu l'an dernier un partenariat "sans limite", ou de qualifier d'invasion ce que Moscou présente comme une "opération militaire spéciale". Les Etats-Unis ont prévenu la Chine de conséquences si elle apportait un soutien militaire à la Russie, ce que Pékin nie faire. Ces commentaires de Qin Gang interviennent alors que l'agence de presse officielle russe TASS a rapporté que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, arriverait mardi après-midi à Moscou en amont d'un "discours de paix" que doit prononcer le président chinois Xi Jinping vendredi, jour du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. S'exprimant lors d'un forum organisé au ministère des Affaires étrangères, Qin Gang a déclaré que "la Chine est profondément préoccupée par l'éventualité que le conflit en Ukraine continue de connaître une escalade, voire même qu'il devienne hors de contrôle". "Nous exhortons certains pays à arrêter immédiatement d'attiser les flammes", a-t-il ajouté dans des commentaires qui semblent être destinés aux Etats-Unis, demandant à ne pas stimuler l'"Ukraine aujourd'hui, demain Taïwan". "Nous sommes fermement opposés à toute forme d'hégémonie, à toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires de la Chine", a-t-il poursuivi. Les Etats-Unis voient dans la Chine et la Russie ses deux principales menaces sécuritaires. Alors que Xi Jinping continue de soutenir Vladimir Poutine, refusant de suivre les Occidentaux en isolant le président russe, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré samedi que Washington était très préoccupé par l'hypothèse que la Chine fournisse une "aide létale" à la Russie. Il a prévenu son homologue chinois Wang Yi qu'une telle démarche aurait de "graves conséquences" pour la relation sino-américaine. Pékin a accusé à de nombreuses reprises Washington d'être à l'origine d'une escalade du conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kyiv. (Reportage Martin Pollard, Laurie Chen; version française Jean Terzian)