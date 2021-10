La Chine demande à la Banque mondiale et au FMI d'aider l'Afghanistan

PÉKIN (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé mercredi la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) à reprendre le versement d'un soutien financier à l'Afghanistan afin que le pays puisse entamer sa reconstruction.

La prise de pouvoir des taliban en août a entraîné le gel de milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale et la suspension de l'accès aux fonds par les institutions financières internationales, bien que l'aide humanitaire se poursuive.

Les banques afghanes sont à court d'argent, les fonctionnaires n'ont pas été payés et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Le FMI a déclaré mardi que l'économie afghane allait se contracter jusqu'à 30% cette année, ce qui pourrait alimenter une crise des réfugiés.

"L'Afghanistan a besoin d'un renouveau sur tous les fronts, et le développement est la priorité absolue", a déclaré Wang Yi, s'adressant aux ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan.

Il a renouvelé son appel aux Etats-Unis et à d'autres pays occidentaux pour qu'ils lèvent les sanctions unilatérales contre l'Afghanistan et à l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle fournisse davantage de vaccins et de fournitures médicales afin d'aider l'Afghanistan à lutter contre le COVID-19.

La Chine a déclaré qu'elle enverrait 30 millions de dollars (25.8 millions d'euros) d'aide humanitaire d'urgence à l'Afghanistan.

La Chine a toujours appelé la communauté internationale à s'engager auprès des taliban, plutôt que de les isoler.

"Mon impression générale est que les taliban sont désireux de dialoguer et de coopérer avec l'extérieur, et qu'ils sont sérieux à ce sujet", a déclaré Wang Yi.

(Reportage Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)