La Chine défend ses pratiques commerciales face à la secrétaire américaine au Commerce

La Chine défend ses pratiques commerciales face à la secrétaire américaine au Commerce













par David Shepardson et Andrea Shalal SHANGHAI/WASHINGTON, 30 août (Reuters) - La Chine a défendu ses pratiques commerciales après que la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que des entreprises américaines lui avaient dit que le pays était devenu "ininvestissable". Gina Raimondo est le quatrième haut responsable de l'administration de Joe Biden à se rendre en Chine depuis le début de l'année et l'incident diplomatique provoqué par le survol du territoire américain par un ballon espion chinois. Les Etats-Unis et la Chine ont affirmé mardi leur volonté de renforcer leurs liens économiques et commerciaux mais les commentaires de Gina Raimondo ont mis en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises américaines pour investir en Chine. Interrogée sur son message aux entreprises américaines en Chine, Gina Raimondo a déclaré : "Le message est de continuer à faire ce que vous faites. Nous voulons que vous investissiez et que vous vous développiez ici". Mais mardi, la secrétaire au Commerce a déclaré à la presse, à bord d'un train à grande vitesse reliant Pékin à Shanghaï, que les entreprises américaines s'étaient plaintes auprès d'elle que la Chine était devenue "ininvestissable", évoquant les amendes, les perquisitions et d'autres actions qui ont rendu risqué de faire des affaires dans la deuxième économie du monde. La plupart des 70.000 entreprises américaines présentes en Chine souhaitent y rester et près de 90% d'entre elles sont rentables, a rétorqué le porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu. Pékin s'efforce de faciliter davantage l'accès au marché pour les entreprises étrangères, a-t-il ajouté. "La Chine poursuit activement son ouverture à haut niveau et s'efforce d'offrir un environnement commercial de classe mondiale, axé sur le marché et régit par un cadre juridique solide", a-t-il dit. "La Chine ne fera qu'ouvrir encore plus grand ses portes au monde extérieur". Le département américain du Commerce s'est refusé à tout commentaire. Les investisseurs internationaux ont été refroidis par les mesures de répression prises ces dernières années dans des secteurs allant du commerce électronique à l'éducation, et se sont retirés en masse des actifs chinois ces derniers temps. Les ventes nettes d'actions chinoises par les investisseurs étrangers ont atteint 82,9 milliards de yuans (10,46 milliards euros) en août, un record. Les investissements directs étrangers (IDE) sont à leur niveau le plus bas depuis le début des relevés, il y a 25 ans. Gina Raimondo se rend mercredi, le dernier jour de sa visite dans le pays, au parc de Disneyland Shanghai, une coentreprise entre le groupe Walt Disney et la société publique chinoise Shendi Group. (Reportage David Shepardson à Shanghaï et Andrea Shalal à Washington, avec la contribution de Nicoco Chan et Jason Xue à Shanghaï et Joe Cash, Martin Quin Polland, Yew Lun Tian et Laurie Chen à Pékin ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)