La Chine connaît toujours des pluies diluviennes pour le septième jour consécutif













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Des pluies résiduelles issues du typhon Haikui qui s'est transformé en tempête tropicale, touchent le sud de la Chine pour le septième jour lundi provoquant des inondations et bloquant des routes et des habitants.

Dans la zone rurale de Bobai dans la province du Guangxi, les sauveteurs s'affairent pour secourir des personnes alors que les eaux ont atteint deux mètres, ont rapporté lundi les médias locaux. Dans les régions plus vallonnées, des glissements de terrain ont détruit des routes et des ponts se sont effondrés alors que Bobai a connu 51,12 centimètres de précipitations, soit plus du quart des précipitations annuelles. Haikui a baissé en intensité mais continue de faire des dégâts dans le sud de la Chine où la ville de Shenzhen a connu les précipitations les plus élevées depuis 1952. A Hong Kong, l'ancienne colonie britannique a connu sa pire tempête en 140 ans. Les scientifiques affirment que les typhons qui touchent la Chine sont désormais plus intenses et leur trajectoire est plus complexe, augmentant les risques de catastrophe dans les villes côtières. "Les typhons touchent des zones dans les terres qui ont été moins exposées historiquement aux pluies torrentielles et aux vents forts, et ont des capacités de résilience plus faible, ce qui peut mener à des dégâts plus importants", indique Shao Sun, climatologues à l'Université de Californie. Les fortes pluies devraient continuer de toucher dans la province du Guangxi dans les prochains jours. (Reportage par Ryan Woo; version française Zhifan Liu)