La Chine conduit une 'guerre économique' contre l'Australie, dit un conseiller américain

SYDNEY (Reuters) - La Chine mène une "guerre économique spectaculaire" contre l'Australie et a tenté de "briser" Canberra, ce qui contribue à accroître l'anxiété à l'égard de Pékin dans la région, a déclaré le coordinateur de la politique indo-Pacifique américaine, Kurt Campbell, dans un discours prononcé mercredi devant un cercle de réflexion à Sydney.

Le président américain Joe Biden a abordé la question de l'Australie, qui a fait l'objet de représailles commerciales de la part de Pékin, lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, a indiqué Kurt Campbell lors de son discours.

"La Chine aurait préféré briser l'Australie, la mettre à genoux", a-t-il dit.

Le coordinateur américain a souligné l'engagement des Etats-Unis dans ses nouvelles alliances sécuritaires et économiques dans l'indo-Pacifique, notamment dans le pacte dit "Aukus" conclu avec l'Australie et le Royaume-Uni et dans le dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad") - dont font partie les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie.

"Les Etats-Unis ne quittent pas l'indo-Pacifique et nous ne sommes pas en déclin", a déclaré Kurt Campbell, ajoutant que "les conseillers du président Xi (semblaient croire) que les Etats-Unis sont en déclin".

(Reporting by Kirsty Needham. Editing by Gerry Doyle)