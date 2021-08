La Chine condamne le Canadien Michel Spavor pour espionnage

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Reconnu coupable d'espionnage par un tribunal chinois, l'homme d'affaires canadien Michael Spavor a été condamné mercredi à onze ans de prison, une décision jugée "inacceptable" par le Premier ministre canadien qui a appelé à sa libération immédiate.

"La condamnation et la peine infligées par la Chine à Michael Spavor sont absolument inacceptables et injustes", a déclaré dans un communiqué Justin Trudeau.

"La décision judiciaire à l'encontre de M. Spavor intervient après plus de deux ans et demi de détention arbitraire, un manque de transparence dans le processus juridique et un procès qui n'a même pas satisfait les standards minimaux requis par le droit international", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre canadien a ainsi appelé à la libération de Michael Spavor et de l'ancien diplomate canadien Michael Kovrig, qui attend également d'être jugé dans une affaire d'espionnage.

Tous deux ont été arrêtés en Chine en 2018, quelques jours après l'arrestation au Canada de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, dont les avocats tentent de convaincre un tribunal canadien de ne pas extrader celle-ci vers les États-Unis, qui l'accusent d'avoir violé des sanctions américaines liées à l'Iran.

Depuis l'arrestation de Meng Wanzhou, la Chine a condamné à mort quatre Canadiens pour trafic de drogue, dont le ressortissant Robert Schellenberg mardi.

L'ambassadeur canadien en Chine, qui a rencontré Michael Spavor après la décision du tribunal chinois, a affirmé que ce dernier lui avait demandé de faire passer trois messages : "Merci pour tout votre soutien", "Mon moral est bon", "Je veux rentrer chez moi".

"Notre présence et notre voix collectives envoient un signal fort à la Chine et au gouvernement chinois en particulier, que tous les yeux du monde regardent (en ce moment)", a déclaré Dominic Barton, soulignant la présence de diplomates issus de 25 pays à l'ambassade du Canada.

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les accusations, nous réalisons qu'il s'agit de la prochaine étape du processus pour ramener Michael à la maison et nous continuerons à le soutenir pendant cette période difficile", a signalé la famille Spavor dans un communiqué.

La Cour intermédiaire de Dandong a déclaré que 50.000 yuans (6.583 euros) de biens personnels appartenant à Michael Spavor seraient confisqués. Il sera expulsé après avoir purgé sa peine, a indiqué Dominic Barton.

L'ambassade des États-Unis à Pékin a affirmé que les poursuites contre Michael Spavor et Michael Kovrig étaient une tentative d'"utiliser des êtres humains comme levier de négociation".

(Reportage Gabriel Crossley et Yew Lun Tian, version française Camille Raynaud et Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)