La Chine condamne la rencontre entre la présidente de Taiwan et un chef de file du Congrès US

PÉKIN (Reuters) - Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné jeudi la rencontre entre la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, qui s'est déroulée mercredi en Californie. Le ministère a dénoncé des "actes de collusion" et a indiqué qu'il prendrait des mesures "fermes" pour défendre sa souveraineté, a rapporté l'agence de presse Xinhua. Le ministère chinois de la Défense a indiqué dans un communiqué distinct que l'armée s'en tiendrait à sa responsabilité et à sa mission, et resterait toujours en état d'alerte. Le ministère a exhorté les Etats-Unis à honorer l'engagement politique solennel qu'ils ont pris à l'égard de la Chine sur la question de Taïwan, précisait le communiqué. Le 'speaker' républicain de la Chambre des représentants a reçu Tsai Ing-wen mercredi matin à la Librairie présidentielle Ronald-Reagan, à proximité de Los Angeles, où la présidente taiwanaise effectuait une escale après un déplacement en Amérique latine. Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron, avait prévenu de mesures de représailles dans l'hypothèse d'une telle rencontre, alors que Kevin McCarthy est le troisième plus haut représentant dans la hiérarchie des Etats-Unis. (Reportage John Geddie; version française Camille Raynaud)