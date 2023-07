La Chine au centre de la stratégie 2025 de Mercedes-Benz sur l'électrique

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Mercedes-Benz place la Chine, premier marché automobile mondial, au coeur de son plan stratégique 2025 sur les véhicules électriques (VE), a déclaré son président du directoire au magazine allemand Automobilwoche.

"Pour ce faire, nous devons maîtriser la propulsion électrique aussi parfaitement que la numérisation. C'est ce que nos clients attendent", a déclaré Ola Källenius. À partir de 2025, toutes les nouvelles plates-formes de véhicules de Mercedes-Benz ne produiront que des VE, conformément à la stratégie exposée en 2021 par le constructeur automobile allemand. Un responsable de Mercedes-Benz a déclaré à Automobilwoche que les modèles que l'entreprise prévoit de lancer en Chine sur la base de la future plate-forme MB.EA étaient en train d'être revus pour s'assurer qu'ils répondent mieux aux besoins des clients locaux, en mettant l'accent sur l'espace et le contenu numérique. La Chine est le marché le plus important pour les constructeurs automobiles allemands, mais les marques locales chinoises dominent le segment des véhicules électriques avec une part de marché de 81% l'an dernier, selon Counterpoint Research. Mercedes-Benz compte par ailleurs parmi ses actionnaires le groupe chinois Beijing Automotive Group et le président de Geely, Li Shufu. (Reportage Christoph Steitz; version française Claude Chendjou)