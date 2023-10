La Chine annonce des restrictions sur certaines exportations de graphite

PEKIN, 20 octobre (Reuters) - La Chine réclamera à compter du 1er décembre des permis d'exportation pour certains produits en graphite afin de protéger sa sécurité nationale, a annoncé vendredi le ministère du Commerce, une nouvelle mesure de Pékin pour contrôler les flux de matières premières essentielles. D'après l'Institut géologique américain, la Chine représente à elle seule 67% de la production mondiale de graphite, qui est utilisé notamment dans les batteries pour véhicules électriques. Les principaux pays à se fournir en graphite auprès de la Chine, premier producteur mondial, sont notamment le Japon, l'Inde et la Corée du Sud, selon les données des douanes chinoises. Avec la nouvelle réglementation, Pékin va contraindre les acheteurs de trois types de produits en graphite "hautement sensibles" de transmettre une demande de permis. Il s'agit d'une mesure similaire à celle prise en août pour deux métaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs, le gallium et le germanium. Ces restrictions ont provoqué une chute des exportations chinoises de métaux ces derniers mois. (Reportage Siyi Liu, Amy Lv et Dominique Patton; version française Jean Terzian)