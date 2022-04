La Chine accorde les premières licences de jeux en ligne depuis juillet

par Josh Ye

HONG KONG (Reuters) - L'autorité chinoise de régulation des jeux vidéos a accordé lundi des licences de publication à 45 jeux, notamment ceux de Baidu et "Party Star" de XD Inc, mettant fin à un gel de neuf mois qui a affecté de nombreux géants technologiques du pays.

L'Administration nationale de la presse et des affaires publiques a publié la liste sur son site Internet. La Chine a accordé une licence à XD "Party Star" plus tôt dans la journée, a reporté Reuters.

Parmi les autres sociétés dont les jeux ont reçu des autorisations figurent iDreamSky, 37Games, une filiale de G-bits Network Technology Xiamen, Shenzhen Zqgame et Yoozoo Games, selon la liste.

Les actions des groupes chinois de jeux en ligne cotées aux États-Unis NetEase et Bilibili Inc ont bondi de 8% et 8,6% respectivement dans les échanges pré-marché.

Les régulateurs chinois ont cessé d'approuver la délivrance d'autorisations pour tous les nouveaux jeux en ligne dans le pays en juillet de l'année dernière, ce qui a eu un impact considérable sur des entreprises comme le géant Tencent Holdings et NetEase, et a entraîné des milliers d'entreprises du secteur à faire faillite.

Cette pause a coïncidé avec la décision de la Chine, en août, d'imposer de nouvelles limites de temps de jeux en ligne aux moins de 18 ans, une intervention stricte qui, selon Pékin, était nécessaire pour mettre fin à une dépendance croissante à ce qu'elle a déjà décrit comme un "opium spirituel".

