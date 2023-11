La Chine accepte de discuter avec les Etats-Unis du contrôle des armes nucléaires, rapporte le WSJ

(Reuters) - La Chine a accepté de mener la semaine prochaine avec les Etats-Unis des discussions sur le contrôle des armes nucléaires, une première depuis l'administration de l'ancien président américain Barack Obama, a rapporté mercredi le Wall Street Journal. Ces discussions ont pour but d'éviter une course à l'armement entre la Chine, les Etats-Unis et la Russie mais ne constituent pas le début de négociations formelles sur de possibles limites concernant les armes nucléaires, a précisé le journal. Un porte-parole du département d'Etat américain n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Washington et Pékin ont trouvé un accord de principe sur une réunion entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en marge d'un forum à San Francisco mi-novembre, a indiqué mardi un haut représentant américain, précisant toutefois que d'importants détails restaient à régler.Les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont multiplié les échanges à haut niveau ministériel ces derniers mois, principalement à l'initiative des Etats-Unis, afin d'apaiser des tensions croissantes, alimentées en début d'année par la présence d'un présumé ballon espion chinois au-dessus du territoire américain. (Reportage Jasper Ward et Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)