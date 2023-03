La Chine abaisse le taux de réserves obligatoires des banques

La Chine abaisse le taux de réserves obligatoires des banques













PÉKIN, 17 mars (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé vendredi, pour la première fois cette année, qu'elle réduirait le montant des réserves obligatoires imposées aux banques, libérant ainsi des liquidités pour soutenir l'économie. A partir du 27 mars, le taux de réserves obligatoires (RRR) sera réduit de 25 points de base pour toutes les banques, à l'exception de celles ayant mis en place un ratio de réserves de 5%. Cette mesure fait suite à une précédente baisse de 25 points de base en décembre. La banque centrale a promis de mener cette année une politique "précise et énergique" pour soutenir l'économie, en maintenant des liquidités raisonnablement abondantes et en réduisant les coûts de financement pour les entreprises. (Bureau de Pékin, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)