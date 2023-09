La Chine abaisse le ratio de réserves obligatoires des banques

(Actualisé avec précisions et contexte) PEKIN, 14 septembre (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé jeudi une diminution des réserves obligatoires (RRR) imposées aux principales banques du pays, une mesure destinée à maintenir des liquidités importantes et à soutenir la reprise économique. Ce ratio sera réduit de 25 points de base à compter de vendredi pour toutes les banques, à l'exception de celles dont les taux de réserves obligatoires sont de 5%, a précisé la banque centrale chinoise dans un communiqué. Le RRR moyen en fonction des établissements financiers s'établit désormais à environ 7,4%, a ajouté la BPC. L'institut d'émission monétaire a par ailleurs assuré vouloir stabiliser le yuan et conserver les liquidités disponibles à un niveau raisonnable. L'économie chinoise peine à redecoller après une brève accélération liée à la fin des restrictions sanitaires contre le COVID-19 l'hiver dernier. Pour la soutenir, le gouvernement a mis en place une série de mesures ces derniers mois, notamment dans le secteur clé de l'immobilier afin de relancer la demande. (Reportage Liangping Gao et Joe Cash; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)