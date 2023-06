La Chine abaisse deux taux de référence pour tenter de relancer la demande

SHANGHAI (Reuters) - La Chine a abaissé mardi deux taux d'intérêt de référence pour la première fois en dix mois, dans le but d'apporter un soutien supplémentaire à son économie. La reprise de la deuxième économie mondiale montre des signes de ralentissement, après un premier trimestre soutenu par la levée des restrictions sanitaires. La Banque populaire de Chine (BPC) a fixé son taux préférentiel de prêt à un an à 3,55% contre 3,65% et le taux à cinq ans, qui sert de référence pour les prêts hypothécaires, a également été réduit de dix points de base, désormais à 4,20%. Une enquête menée par Reuters indiquait que tous les analystes interrogés anticipaient des baisses de taux. La réduction du taux sur cinq ans a toutefois été moins importante que prévu, la moitié des experts s'attendaient à une baisse de 15 points de base. "Ces diminutions devraient apporter un soutien modeste à l'activité économique. Mais nous pensons qu'il est peu probable que cela entraîne une forte accélération de la croissance du crédit, étant donné la faible demande", a déclaré Julian Evans-Pritchard chez Capital Economics. Xing Zhaopeng, stratège en chef chez ANZ, a déclaré que la réduction moins importante que prévu du taux à cinq ans suggère que les autorités hésitent à utiliser le marché immobilier comme une source de relance à court terme. "La politique donne toujours la priorité à la nouvelle économie et ne fera qu'assurer qu'un atterrissage en douceur de l'ancienne économie plutôt qu'une nouvelle dynamique", a-t-il ajouté. La BPC a abaissé ses taux directeurs à court et moyen terme la semaine dernière. (Winni Zhou et Tom Westbrook, graphiques Kripa Jayaram; version française Laetitia Volga, édité par)