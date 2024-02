La Chine abaisse avec une ampleur inédite son taux préférentiel de prêt à cinq ans

SHANGHAI (Reuters) - La Banque populaire de Chine (BPC) a procédé mardi à une baisse sans précédent de son taux préférentiel de prêt à cinq ans, lequel influence le coût des emprunts immobiliers, une décision qui s'inscrit dans la volonté des décideurs à Pékin de relancer le marché immobilier et de stimuler l'économie. Le taux préférentiel de prêt à cinq ans (LPR) a été réduit de 25 points de base, à 3,95% contre 4,20% auparavant. Celui à un an a été laissé inchangé à 3,45%. Il s'agit de la plus forte baisse du LPR à cinq ans depuis que ce taux a été mis en place en 2019. Les analystes s'attendaient à ce que la banque centrale chinoise abaisse le taux, mais avec une ampleur moindre. "C'est le signal majeur. Le cycle de baisse des taux le plus important de l'histoire a commencé", a commenté Yan Yuejin, analyste chez E-House China Research and Development Institution. A lire aussi... La décision de la BPC va impacter directement le secteur immobilier en faisant diminuer les coûts d'emprunt, a-t-il ajouté. Pour la plupart, les nouveaux prêts et prêts en cours en Chine sont basés sur le taux d'intérêt à un an, alors que le taux à cinq ans influence pour sa part le coût des emprunts immobiliers. Dans un sondage réalisé cette semaine par Reuters auprès de 27 observateurs du marché, 25 participants disaient s'attendre à ce que la banque centrale chinoise opère une baisse de son taux préférentiel de prêt à cinq ans. Ils anticipaient une baisse de 15 points de base. Le yuan s'est replié à un plus bas depuis le 20 novembre dernier avant d'effacer une partie de ses pertes. Le secteur immobilier a progressé. La précédente baisse du LPR à cinq ans remontait à juin 2023. La BPC avait alors procédé à une baisse de 10 points de base. De nombreux analystes et investisseurs attendent davantage de mesures destinées à soutenir la consommation et les prix sur le marché de l'immobilier. La décision des autorités chinoises de remplacer le chef du régulateur du marché financier a alimenté leurs espoirs. "Il s'agit davantage d'un signal", a déclaré Ben Bennett, stratégiste chez Legal and General Investment Management, à Hong Kong, à propos de la décision de la BPC. "La plupart des gens n'achètent pas de maison à cause des coûts d'emprunt trop élevés, de l'inquiétude à propos de faillites des développeurs (...)", a-t-il ajouté. "Mais cela signale une détermination à soutenir le marché immobilier". Si le nouveau taux préférentiel entre immédiatement en vigueur, il sera appliqué seulement l'an prochain aux contrats existants. (Reportage Winni Zhou et Tom Westbrook; version française Jean Terzian)