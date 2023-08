La Chine a arrêté un citoyen chinois pour espionnage présumé pour la CIA

La Chine a arrêté un citoyen chinois pour espionnage présumé pour la CIA













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Chine a démasqué un espion présumé de la CIA, l'agence du renseignement américain, a rapporté vendredi la télévision publique, indiquant qu'il s'agissait d'un citoyen chinois travaillant pour un groupe industriel militaire à qui de l'argent et un visa ont été proposés en échange d'informations. L'homme, identifié comme étant Zeng, avait été envoyé en Italie pour parfaire son éducation. C'est là-bas qu'il s'est rapproché d'un représentant de l'ambassade américaine, a déclaré la CCTV. Selon la même source, l'homme a signé un accord d'espionnage avec les Etats-Unis et a reçu une formation avant de retourner en Chine afin d'y mener des activités d'espionnage. Des "mesures obligatoires" ont été prises à l'encontre du suspect, a précisé la CCTV, sans donner davantage de précisions. Pékin a renforcé sa supervision face à ce qu'il considère comme de possibles activités d'espionnage. Le ministère de la Sécurité nationale a incité ce mois-ci les citoyens chinois à prendre part à des travaux de contre-espionnage, par exemple en signalant toute activité suspecte, déclarant qu'il fallait établir un système rendant "normal" une participation massive aux efforts de contre-espionnage. (Reportage Liz Lee, avec le bureau de Shanghai; version française Jean Terzian)