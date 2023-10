La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah est rentrée en France

PARIS, 18 octobre (Reuters) - La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah est rentrée en France mardi après près de quatre ans de captivité en Iran, a annoncé mercredi Sciences Po. "Sciences Po annonce avec soulagement le retour en France de Fariba Adelkhah, chercheuse franco-iranienne au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po", indique l'école dans un communiqué. Anthropologue réputée, directrice de recherche au centre de recherches internationales de Sciences Po à Paris, Fariba Adelkhah avait été arrêtée en juin 2019 avec un autre chercheur français, son compagnon Roland Marchal, qui a été libéré en 2020. L'Iran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, l'a condamnée en 2020 à cinq ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale iranienne et propagande contre la République islamique. En février, elle a été libérée de la prison d'Evin à Téhéran où elle était détenue. "Depuis mardi, Fariba Adelkhah est enfin de retour en France. Elle a été accueillie à son arrivée à l'aéroport par Béatrice Hibou, présidente de son comité de soutien, et Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po", précise l'école. (Rédigé par Kate Entringer)